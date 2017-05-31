США успешно испытали систему перехвата баллистических ракет

В ходе испытаний ракета-перехватчик успешно поразила цель.

Соединенные Штаты Амерки успешно провели испытания системы противоракетной обороны в Тихом океане. По словам главы Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирала Джима Сиринга, тест по перехвату межконтинентальной ракеты является важным событием, демонстрирующим надежность в отражении реальной угрозы.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские источники, во время испытания ракета-перехватчик, запущенная из подземной шахты на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии, успешно поразила мишень, стартовавшую ужшкммт с атолла Кваджалейн на Маршалловых островах примерно в 7500 километрах. Известно, что учения были проведены в ответ на очередной запуск в КНДР баллистической ракеты.

По данным телеканала NBC News, противоракета такого типа представляет собой последнюю линию обороны США от баллистических ракет. Другими звеньями в интегрированной системе являются ракеты "Пэтриот" и высотная система THAAD.

Ранее TopNews писал о том, что 29 мая 2017 года КНДР произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud. В Токио заявили, что, скорее всего, она упала в районе исключительной экономической зоны Японии. За день до этого Пхеньян заявил об успешном испытании обновленной системы ПВО.