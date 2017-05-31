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СМИ сообщили об аресте замглавы Федерального казначейства России

Опубликовано 31.05.17 08:00 СМИ сообщили об аресте замглавы Федерального казначейства России

Сергей Гуральников был арестован по подозрению в мошенничестве.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на троих неназванных собеседников, по подозрению в мошенничестве были арестованы заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов.

Вместе с чиновниками задержаны были также председатель совета директоров IT-компании "Сириус" и ее исполнительный директор Роман Павлов и Александр Литвинов. Представители Мосгорсуда подтвердили изданию, что 13 мая Хорошевский районный суд выдал постановления об аресте этих лиц, в настоящее ужшкммт время они находятся в СИЗО, а их адвокаты подали апелляции.

По информации источников издания, Роман Павлов приходится братом Сергею Павлову, а "Сириус" много лет выступает подрядчиком казначейства. По некоторым данным, за последние годы организация получила не менее 195 миллиона рублей в рамках госконтрактов за поставки серверов и техническую поддержку.

На текущий момент биографии Сергея Гуральникова и Сергея Павлова удалены с сайта Федерального казначейства, однако страницы остаются доступными в кэше Google. По информации TAdviser, с 15 мая 2017 года Сергей Гуральников находится "в отпуске с открытой датой", и на вопрос о связи неожиданного отпуска с возможным увольнением один из собеседников журналистов заявил, что по его сведениям, "все гораздо хуже".
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