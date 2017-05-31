Курс доллара на сегодня, 31 мая 2017: рубль ждет сигналов с нефтяного рынка - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 31 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 31 мая 2017 опустился по сравнению с предыдущим показателем на 19 копеек и составил до 56,52 рубля. Курс евро на сегодня был понижен на 42 копейки — до 62,95 рубля.

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Эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский заявил, что российская валюта торгуется стабильно на фоне затишья в сырьевом сегменте и невысокой ужшкммт торговой активности в целом. Вслед за недавним падением нефтяных котировок рубль смог отыграться и, судя по всему, пока не собирается резко двигаться ни в каком направлении.

По словам специалиста, "основной упор в поисках драйверов валюта продолжит делать в сторону рынка черного золота".

"Здесь после заседания ОПЕК наблюдаются безыдейные торги, хотя консолидация цен сопровождается нисходящим уклоном. Это подрывает потенциал роста рубля, но пока негатив остается умеренным, давление этого фактора будет незначительным. Более того, после текущего застоя котировки вполне способны перейти к дальнейшему восстановлению, если сланцевые производители США умерят пыл", - цитирует Жуковского Regnum.

Говоря о монетарной политике ФРС США эксперт заявил, что столь ожидаемое повышение ставки не окажет серьезного воздействия на рубль. По его словам, этот шаг уже заложен в цены, к тому же регулятор вряд ли станет проявлять откровенно агрессивный настрой в отношении дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики, опасаясь выхода слабых экономических показателей в будущем. Таким образом, у доллара не будет поводов для активного роста.

"Между тем, несмотря на многочисленные предупреждения о раздувании спекулятивного пузыря на фоне активного применения стратегии керри-трейд, в рамках этих сделок рубль остается привлекательным для инвесторов, которые продолжают зарабатывать на разнице процентных ставок. Процесс дальнейшего снижения ставок, анонсированный Банком России, будет протекать плавно и не отпугнет игроков с рынка", — уверен Жуковский.

Аналитик считает, что в краткосрочной перспективе рубль, скорее всего, продолжит консолидацию, ожидая более четких сигналов с нефтяного рынка.

"Влияние на котировки черного золота в ближайшее время окажут данные Американского института нефти, а завтра — Минэнерго по запасам углеводородов. Если результаты покажут сильное отклонение от прогнозов, возможны краткосрочные волатильные движения цен, что может внести некоторое оживление и в динамику рубля", — добавил он.