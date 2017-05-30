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Порошенко обвинил Путина в попытке «похищения» княжны Анны Ярославны

Опубликовано 30.05.17 17:59 Порошенко обвинил Путина в попытке «похищения» княжны Анны Ярославны

Петр Порошенко считает, что Владимир Путин попытался «похитить» Анну Ярославну — младшую дочь князя Ярослава Мудрого.

Глава Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну, сообщает РИА Новости.

Выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, напомнил он, младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов ужшкммт и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.

"Исторически мы были ее (Европы — ред.) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", — сказал Порошенко в обращении к украинского народу, по случаю завершения Нидерландами процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив также возмутился в Facebook в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина, который в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что дипломатические отношения между двумя странами начались еще в XI веке с брака дочери Ярослава Мудрого  — Анны Ярославны — с французским королем Генрихом I, пишет ФАН.

«Мои дорогие французские друзья, российский президент Путин попытался сегодня обмануть вас  — Анна Киевская, королева Франции  — из Киева (современное название Кыив), а не из Москвы! Москвы тогда еще не было», — пишет на своей странице возмущенный замруководителя президентской администрации.

Шимкив также с гордостью напоминает, что знаменитое Реймсское Евангелие, принадлежавшее Анне Киевской, было ее личной книгой, полученной ей от отца — князя киевского Ярослава, известного в истории как Ярослав Мудрый (впрочем, это неправда — Реймсское Евангелие было написано тремя веками позже в Праге). Анна была младшей из дочерей Ярослава от жены Ингигерды и внучкой первого короля Швеции Олафа Шетконунга.

Анна Ярославна (родилась по разным источникам в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010 годы), новгородского (1010-1034 годы) и киевского (1016-1018 и 1019-1054 годы).

Анна Киевская во Франции больше известна как Агнесса Русская, а классические историки называли ее «дочерью короля Руссии, ныне Московии».

Слова президента России о том, что Анна Ярославна была русской княжной, вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".
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