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Авторы трансляции со связанной девушкой объяснили свою выходку (ФОТО)

Опубликовано 30.05.17 14:39 Авторы трансляции со связанной девушкой объяснили свою выходку (ФОТО)

В свою очередь, сотрудники радиостанции "Говорит Москва" опровергли свою связь с "похищенной" девушкой.

По информации TJ, напугавшая пользователей Сети со связанной девушкой оказалась социальным экспериментом от сообщества Black Elephant. По словам авторов идеи, прямой эфир задумывался как социальный эксперимент, направленный на изучение реакции пользователей соцсетей.

Как рассказал глава Black Elephant Илья Мелехин, инвестором сообщества выступает глава медиахолдинга News Media Арам Габрелянов. При этом, по словам Мелехина, Габрелянов никак не влияет на работу авторов сообщества.

"Мы заранее написали сценарий и специально ужшкммт добавили элемент с радиостанцией "Говорит Москва", чтобы девушка выходила на связь со слушателями", - отметил он.

По словам Мелехина, слушатели и службы спасения слишком долго реагировали на просьбу о помощи, и виноваты в этом, как считает глава проекта, соцсети, которые постоянно банили трансляцию и удаляли ролики.

Фото: сообщество Black Elephant

"За пять минут до полуночи нас снова забанили в Periscope и мы технически не смогли завершить ролик", - пояснил он.

Девушка с таймером просидела в прямом эфире около 12 часов, но завершить трансляцию по плану не удалось, так как видео было забанено. Изначально предполагалось, что в полночь девушка сама расскажет о сути эксперимента.

Ранее блогеры предполагали, что трансляция создана для привлечения внимания к выходу игры Get Even, однако авторы опровергли эту версию, заявив, что совпадение по сюжету случайно.

Примечательно, что в эфире на фоне было слышно радио "Говорит Москва", однако сотрудники радиостанции опровергли свою причастность к перфомансу.
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