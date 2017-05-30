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Трансляция в Periscope со связанной девушкой с таймером напугала Рунет (ВИДЕО)

Опубликовано 30.05.17 00:48 Трансляция в Periscope со связанной девушкой с таймером напугала Рунет (ВИДЕО)

Интернет-пользователей озадачила загадочная трансляция в сервисе Periscope со связанной девушкой и запущенным таймером обратного отсчета.

В популярном видеосервисе Periscope неизвестные запустили прямую трансляцию со связанной по рукам и ногам девушкой, к которой прикреплен iPad с запущенным таймером обратного отсчета. На необычный стрим обратили внимание пользователи имджборда «Двач».

Первоначальная трансляция называлась sdrjh434hgfg3. После того как она завершилась, в приложении начали появляться прямые эфиры, но их постоянно удаляла администрация сервиса.

Интернет-пользователи, наблюдавшие кадры в прямом ужшкммт эфире, отметили, что после семи вечера в помещении, где находилась девушка, погас свет. При этом на заднем плане были слышны шаги и звуки проезжающих машин. На фоне также играл эфир радио «Говорит Москва».

За десять минут до полуночи трансляция прекратилась.

Блогеры высказывают версию о том, что трансляция создана для привлечения внимания к игре Get Even. Говорится и неопределенно о «вирусной рекламной акции».

После полуночи на YouTube действительно запустили полноценный летсплей игры. Отмечается, что на странице игры в Steam указано, что главный герой по сюжету пытается спасти девушку, к груди которой привязана бомба.

Однако являлась ли трансляция в Periscope частью рекламной компании игры, до сих пор так и непонятно. Как сообщает TJ, представитель «СофтКлаб», издающего игру Tekken от Namco Bandai в России заявили, что компания ничего не знает об этой акции.
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