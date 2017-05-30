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В Хакасии директор школы уволилась после того, как написала письмо Путину

Опубликовано 30.05.17 08:44 В Хакасии директор школы уволилась после того, как написала письмо Путину

Сотрудники образовательного учреждения пожаловались главе государства на сокращение зарплат.

В Республике Хакассия директор Опытненской школы уволилась после обращения к президенту России Владимиру Путина с жалобой на сокращение зарплат,. Как пишет издание 19rus.info, после письма к главе государства власти региона стали постоянно приезжать в школу с проверками.

По словам сотрудников школы, весной этого года зарплату техническому персоналу сократили на несколько тысяч рублей, а учителям урезали компенсации с 3-7 тысяч до 1,5 тысячи ужшкммт рублей. В результате коллектив решил написать письмо Владимиру Путину, и вскоре после этого в школу приехала министр образования Хакасии Галина Салата, и начались многочисленные проверки. 

Директор общеобразовательного учреждения Галина Зайцева написала заявление об увольнении по собственному желанию, но собеседники журналистов уверены, что настоящей причиной ухода стало давление после письма президенту.

"Школу закошмарили проверками, директора довели. Ей дали возможность доработать июнь и все", — пишет 19rus.info.

Официально представители Министерства образования республики пока не прокомментировали ситуацию.  
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