Основными темами разговора лидеров двух стран стали двусторонние отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом, а также были затронуты международные проблемы.

Пресс-конференция Путина и Макрона: главы государств подвели итоги переговоров

В Париже состоялась встреча российского президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Это первые переговоры глав государств с момента вступления Макрона в должность. Беседа лидеров продолжались 2 часа 45 минут.

Добавим, что Путин и Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.

Основными темами разговора лидеров двух стран стали ужшкммт двусторонние отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом, сообщают РИА Новости. Также среди тем обсуждения были затронуты международные проблемы, в том числе - урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

По окончании переговоров лидеры вышли на совместную пресс-конференцию. Площадка для пресс-подхода лидеров обустроена в Галерее батальной живописи дворца, передает ТАСС.

Пресс-конференция Путина и Макрона от 29.05.2017 (полное ВИДЕО)

Найдены точки соприкосновения

По словам Путина, Россия и Франция видят общие точки соприкосновения по основным направлениям.

"Восстанавливается товарооборот. Мы сейчас занимались поиском точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня, и как мне кажется, мы их видим. Мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае, попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

О борьбе с терроризмом

По итогам переговоров российский лидер также заявил, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом — это важнейшая задача.

"Мы сошлись во мнении, что важнейшая общая задача сегодняшнего дня — борьба с терроризмом", — сказал глава государства.

По его словам, его коллега предложил создать рабочую группу по этому вопросу, обменяться делегациями, наладить взаимодействие в этом направлении.

Россия и Франция за нормандский формат

Газета.Ru также пишет, что главы государств в ходе переговоров высказались за проведение обмена мнениями в нормандском формате в ближайшее время. По словам Макрона, они подробно обсудили ситуацию на Украине, а также реализацию минского процесса.

«Мы высказались за то, чтобы в ближайшее время был проведен обмен мнениями в нормандском формате», — сказал он.

О преследовании геев в Чечне

Также Макрон обсудил с Путиным сообщения о преследованиях геев в Чеченской Республике. Как отмечается, лидеры договорились совместно отслеживать эту ситуацию.

"Я напомнил, как важно для Франции соблюдение прав всех меньшинств, всех людей, всего гражданского общества. Мы обсудили ЛГБТ в Чечне, а также в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ждет Франция относительно данного вопроса, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе", — сказал Макрон.

По словам президента Франции, российский президент сказал ему, что неоднократно принимал меры по поводу ЛГБТ в Чечне, чтобы наверняка узнать, как обстоят дела с представителя сообщества в Чечне.

Ранее в начале апреля в «Новой газете» появилась статья о массовых задержаниях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне. В свою очередь глава республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о преследовании геев на территории.

О визите Марин Ле Пен в Москву

Президент России Владимир Путин объяснил, почему принял в Кремле кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе предвыборной кампании, сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы принять вообще любого человека всегда. Если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, почему мы должны ей отказывать?» — сказал глава государства, напомнив, что Ле Пен неоднократно приезжала в Россию.

Он также подчеркнул, что лидер «Национального фронта» последовательно выступала и выступает за развитие отношений с Москвой. «Было бы странно с нашей стороны отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией», — отметил он.

Вопрос антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции никак не помогут нормализации кризиса на Украине. «Никак не помогут», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Также Путин заявил, что вмешательства России в выборы какой-либо страны не было. Кроме того Путин призвав СМИ бороться за отмену всяческих санкций и ограничений. По его словам, только свободный рынок и конкуренция, не обремененная политическими соображениями, может помочь развитию мировой экономики.

«Я обращаюсь к представителям СМИ: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике», – заявил он.

Ранее в понедельник российский президент сообщал, что прямые французские инвестиции в российскую экономику выросли за прошлый год на 2,5 млрд долларов, а товарооборот двух стран вырос на 14%.

В свою очередь Макрон заявил о готовности ввести новые санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

«Я подтверждаю, что говорил: если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет», — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что хочет, чтобы происходила деэскалация.

Путин пригласил Макрона в Москву

Российский президент Владимир Путин пригласил Эммануэля Макрона в Москву. "Макрон упомянул о том, что царь Пётр находился во Франции несколько недель. Как известно, всё делается в дипломатическом мире на основе взаимности. Я тоже приглашаю господина президента в Россию. Надеюсь, что он сможет несколько недель провести в Москве", — сказал Путин.