Из Молдавии высылают пятерых российских дипломатов

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осуждает решение о высылке двух российских дипломатов.

Власти Молдавии приняли решение объявить персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение 24 часов., передает Лайф со ссылкой н местный телеканалу Publika, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь МИД Анна Самсон.

"Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — заявил телеканау пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анна Самсон.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости данную информацию. "Нота получена, изучаем документ. О ком идет ужшкммт речь, объявим позже", — сказал Мухаметшин.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осуждает решение о высылке двух российских дипломатов.

"Я глубоко возмущен недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Это возмутительное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем", - цитирует слова президента Молдавии агентство ТАСС.

Нужно отметить, что президент Молдавии Игорь Додон занимает пророссийскую позицию. Так, он выступает против вступления страны в НАТО и старается расширить сотрудничество с ЕврАзЭС. Однако его позицию не в полной мере разделяют в правительстве.

Следует пояснить, что Молдавия по конституции - парламентско-президентская республика, и глава государства ограничен в своем влиянии на правительство, сформированное сегодня условно "прозападными" партиями. При этом шаги Игоря Додона по нормализации отношений с Россией и инициативы по политическому урегулированию приднестровского конфликта вызывают предсказуемо негативную реакцию у парламентского большинства.