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Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей года в России

Опубликовано 29.05.17 16:07 Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей года в России

Эксперты автомобильного рынка назвали лучшие машины в пяти номинациях.

В Москве вручили национальную премию экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО 2017», учрежденную Национальной академией автобизнеса (НААБ). Жюри премии оценивало появившиеся на российском рынке в 2016 году модели авто, выбирая самые, по их мнению, достойные по пяти основным критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности, пишет "Вечерняя Москва".

Составив шорт-лист, члены жюри голосовали за победителей в бюллетенях, результатом чего стала пятерка лучших:

1. В номинации «Компактный городской автомобиль» - лучший Audi A3.

2. В номинации «Большой представительский ужшкммт автомобиль» - Volvo S90.

3. В номинации «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» - Hyundai Сreta.

4. В номинации «Большой кроссовер/внедорожник» - Cadillac XT5.

5. В номинации «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» - Nissan GTR.

В специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль/пикап» награду экспертов получил Volkswagen Amarok.
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