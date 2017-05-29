В Санкт-Петербурге стоматолог вырвал пациентке 22 здоровых зуба ради наживы

В отношении врача возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Санкт-Петербурге в одной из частных клиник стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба, получив за это 800 тысяч рублей. Как сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Санкт-Петербургу, в отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще в 2014 году, когда 44-летняя подозреваемая "ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг" и удалила ей 22 здоровых ужшкммт зуба, установив при этом пациентке некачественные "мосты". За услуги врача потерпевшая заплатила более 843 тысяч рублей.

По информации СК, подозреваемая могла совершить еще несколько подобных преступлений.

В настоящее время решается вопрос об избрании врачу меры пресечения и предъявления ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.