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"Монстр пластики" телеведущий Богданов в Каннах вывел в свет четвертую жену-красавицу (ФОТО)

Опубликовано 28.05.17 19:41 "Монстр пластики" телеведущий Богданов в Каннах вывел в свет четвертую жену-красавицу (ФОТО)

67-летний французский телеведущий Игорь Богданов, также известный как жертва пластической хирургии, появился на красной дорожке в Каннах со своей очередной женой моделью Жюли Жордон, которая младше его на 34 года.

Известный французский телеведущий Игорь Богданов одновременно ужаснул и произвел фурор на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, впервые выйдя в свет после массы пластических операций, держа под руку обворажительную жену-блондинку.

Братья-близнецы с русской фамилией и дворянскими корнями Игорь и Гришка Богдановы – одни из самых известных жертв пластики на планете.

Французские телеведущие, снискавшие невероятную популярность в 80-х своими шоу о научной ужшкммт фантастике, в борьбе за молодость сделали не один десяток операций, которые в итоге сыграли с ними злую шутку - сегодня 67-летние братья выглядят, словно два монстра из фильма ужасов. Одни из них – Игорь Богданов – приехал на Каннский фестиваль.

Фотографии "монстра пластики" в компании сексапильной блондинки мгновенно разлетелись по Интернету, став едва ли не самым заметным событием на красной дорожке.

Как пишет французская пресса, несмотря на жуткую внешность, Игорь Богданов пользуется огромной популярностью у противоположного пола. Его нынешняя супруга - четвертая по счету - 33-летняя модель Жюли Жардон, младше его на 34 года.

Игорь был официально женат три раза, его последней законной супругой была французская писательница Амели де Бурбон-Парм – наследница знаменитой династии Бурбонов и пра-пра-правнучка короля Людовика VI-го. Она родила ему двоих детей, но брак распался.

С Жюли Жардон телеведущий пока что не спешит сочетаться официальным браком.

Отметим, что его брат Гриша никогда не вступал в брак.

На фото: так братья Богдановы выглядили в начале 80-х годов прошлого века

В последние годы братья, отец которых был родом из Ленинграда, пишут книги и являются завсегдатаями светских раутов. Также французы позиционируют себя как ученые, однако в научном мире считают, что их так называемые труды не имеют никакой ценности для науки.
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