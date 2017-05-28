"Монстр пластики" телеведущий Богданов в Каннах вывел в свет четвертую жену-красавицу (ФОТО)

Известный французский телеведущий Игорь Богданов одновременно ужаснул и произвел фурор на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, впервые выйдя в свет после массы пластических операций, держа под руку обворажительную жену-блондинку.
Братья-близнецы с русской фамилией и дворянскими корнями Игорь и Гришка Богдановы – одни из самых известных жертв пластики на планете.
Французские телеведущие, снискавшие невероятную популярность в 80-х своими шоу о научной ужшкммт фантастике, в борьбе за молодость сделали не один десяток операций, которые в итоге сыграли с ними злую шутку - сегодня 67-летние братья выглядят, словно два монстра из фильма ужасов. Одни из них – Игорь Богданов – приехал на Каннский фестиваль.
Фотографии "монстра пластики" в компании сексапильной блондинки мгновенно разлетелись по Интернету, став едва ли не самым заметным событием на красной дорожке.
Как пишет французская пресса, несмотря на жуткую внешность, Игорь Богданов пользуется огромной популярностью у противоположного пола. Его нынешняя супруга - четвертая по счету - 33-летняя модель Жюли Жардон, младше его на 34 года.
Игорь был официально женат три раза, его последней законной супругой была французская писательница Амели де Бурбон-Парм – наследница знаменитой династии Бурбонов и пра-пра-правнучка короля Людовика VI-го. Она родила ему двоих детей, но брак распался.
С Жюли Жардон телеведущий пока что не спешит сочетаться официальным браком.
Отметим, что его брат Гриша никогда не вступал в брак.
На фото: так братья Богдановы выглядили в начале 80-х годов прошлого века
В последние годы братья, отец которых был родом из Ленинграда, пишут книги и являются завсегдатаями светских раутов. Также французы позиционируют себя как ученые, однако в научном мире считают, что их так называемые труды не имеют никакой ценности для науки.