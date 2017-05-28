"Монстр пластики" телеведущий Богданов в Каннах вывел в свет четвертую жену-красавицу (ФОТО)

67-летний французский телеведущий Игорь Богданов, также известный как жертва пластической хирургии, появился на красной дорожке в Каннах со своей очередной женой моделью Жюли Жордон, которая младше его на 34 года.

Известный французский телеведущий Игорь Богданов одновременно ужаснул и произвел фурор на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, впервые выйдя в свет после массы пластических операций, держа под руку обворажительную жену-блондинку.

Братья-близнецы с русской фамилией и дворянскими корнями Игорь и Гришка Богдановы – одни из самых известных жертв пластики на планете.

Milla c'est la fille cachée De Igor Bogdanoff pic.twitter.com/xMy6pnPFTb — clash du net (@BuzzAstuce) 3 мая 2017 г.

Французские телеведущие, снискавшие невероятную популярность в 80-х своими шоу о научной ужшкммт фантастике, в борьбе за молодость сделали не один десяток операций, которые в итоге сыграли с ними злую шутку - сегодня 67-летние братья выглядят, словно два монстра из фильма ужасов. Одни из них – Игорь Богданов – приехал на Каннский фестиваль.

Фотографии "монстра пластики" в компании сексапильной блондинки мгновенно разлетелись по Интернету, став едва ли не самым заметным событием на красной дорожке.

Cannes 2017 : Igor Bogdanoff officialise avec Julie Jardon sur le tapis rouge https://t.co/CEhNUJeyFv pic.twitter.com/taAEzudwOx — Public (@PublicFR) 27 мая 2017 г.

Как пишет французская пресса, несмотря на жуткую внешность, Игорь Богданов пользуется огромной популярностью у противоположного пола. Его нынешняя супруга - четвертая по счету - 33-летняя модель Жюли Жардон, младше его на 34 года.

Игорь был официально женат три раза, его последней законной супругой была французская писательница Амели де Бурбон-Парм – наследница знаменитой династии Бурбонов и пра-пра-правнучка короля Людовика VI-го. Она родила ему двоих детей, но брак распался.

С Жюли Жардон телеведущий пока что не спешит сочетаться официальным браком.

Отметим, что его брат Гриша никогда не вступал в брак.

На фото: так братья Богдановы выглядили в начале 80-х годов прошлого века

В последние годы братья, отец которых был родом из Ленинграда, пишут книги и являются завсегдатаями светских раутов. Также французы позиционируют себя как ученые, однако в научном мире считают, что их так называемые труды не имеют никакой ценности для науки.