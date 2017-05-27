В США скончался экс-советник Картера Збигнев Бжезинский (ФОТО)

На момент смерти ему было 89 лет.

Бывший советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет. Печальное известие сообщила его дочь Мика.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала она в Instagram.

Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:18 PDT

По информации издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

Как пишет РИА Новости, будущий советник и политолог родился в Польше в 1928 году. Позже он покинул родину вместе со своим отцом, польским дипломатом Тадеушем, и в итоге оказался в США, где окончил университет Макгилла и следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский был известен своим резким отношением к Советскому Союзу. Он является автором нескольких известных трудов, переведенных в том числе на русский язык. Одним из наиболее известных является "Великая шахматная доска", в которой он выразил мнение о том, что американцы не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, имея в виду, прежде всего, сдерживании СССР в Центральной Азии.