Дмитрий Маликов предложил высечь Бузову на конюшне

Популярный российский певец Дмитрий Маликов, прозванный «королем Twitter», решил издать своей первый «царский указ».

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов возмутился содержанием клипа певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и призвал. Таким образом "король Twitter" опубликовал свой первый "царский указ".

Попался на очи царские клип Бузовой..А посему повелеваю:Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было! — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 26 мая 2017 г.

Позднее он пояснил, что в действительности не желает артистке зла и уважает ее творчество.

"Да это ужшкммт шутка… [смеется]. Все мне нравится. Я вообще фанат Оли, на самом деле. Просто меня же зовут королем Twitter, да? Королем там, царем. Надо же какие-то царские указы выпускать. Вот, так сказать, с утра мне в голову такая дурь пришла — и все. Я действительно видел этот клип. Очень эротично", — добавил Дмитрий Маликов.

Предоложительно, речь идет о клипе, который Бузова записала вместе с певицей Настей Кудри под названием #НамБудетЖарко. В нем девушки продемонстрировали не только чувство юмора.