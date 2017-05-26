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Дмитрий Маликов предложил высечь Бузову на конюшне

Опубликовано 26.05.17 19:01 Дмитрий Маликов предложил высечь Бузову на конюшне

Популярный российский певец Дмитрий Маликов, прозванный «королем Twitter», решил издать своей первый «царский указ».

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов возмутился содержанием клипа певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и призвал. Таким образом "король Twitter" опубликовал свой первый "царский указ".

Позднее он пояснил, что в действительности не желает артистке зла и уважает ее творчество.

"Да это ужшкммт шутка… [смеется]. Все мне нравится. Я вообще фанат Оли, на самом деле. Просто меня же зовут королем Twitter, да? Королем там, царем. Надо же какие-то царские указы выпускать. Вот, так сказать, с утра мне в голову такая дурь пришла — и все. Я действительно видел этот клип. Очень эротично", — добавил Дмитрий Маликов. 

Предоложительно, речь идет о клипе, который Бузова записала вместе с певицей Настей Кудри под названием #НамБудетЖарко. В нем девушки продемонстрировали не только чувство юмора.
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