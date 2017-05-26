Шоумен Андрей Малахов оконфузился из-за мокрых штанов (ФОТО)

Поклонники обсуждают странный вид телеведущего после его фото в Instagram.

Подписчики в Instagram Андрея Малахова почти в шоке – мало того, что шоумен ходит без носков, так и с мокрым пятном на брюках.

Снимок, который не дает покоя поклонникам телезвезды, был выложен почти сутки назад. Малахов решил поделиться с подписчиками переживаниями по поводу лишнего веса, однако сострадания не нашел.

"Утро на стиле... Кажется, пора завязывать с углеводами, брюки недовольны...", - написал Малахов.

Одна часть поклонников стала журить Малахова за то, что тот не надел носки, другая часть – куда большая, заметила на брюках шоумена, прямо на причинном месте огромное мокрое пятно. Одни подписчики решили, что у их кумира начались проблемы со здоровьем, другие посчитали, что это всего лишь тень.

"На носки денег нет", "Без носков непривычно, может, это сейчас в тренде, но по старинке смотрится лучше", "Без носков в модельной обуви ноги не натираешь?", "Ну как можно туфли носить без носков? Объясните, я не понимаю", – недоумевают поклонники.