В Башкирии родители ищут труп сына, украденный из могилы (ФОТО)

Родственники молодого человека не поверили в смерть сына в ДТП и добились эксгумации его тела.

В башкирском городе Сибай произошла жуткая история: из могилы на местном кладбище исчезло тело 29-летнего Александра Р., причем это произошло как раз перед тем, как его родители получили разрешение на эксгумацию с целью установления истинных причин смерти.

Как пишет "Комсомольская правда", с 2009 Александр жил в Москве, где работал менеджером по продажам в автосалоне и копил деньги на собственное ужшкммт жилье. В июне прошлого года молодой человек отправился в родной Сибай за отцом, чтобы тот помог осмотреть дом перед покупкой.

По словам родителей парня, 24 июня им позвонили и сообщили, что Саша погиб в ДТП по дороге из Москвы в Сибай. За телом их вызвали во Владимирскую область, но прибыв на место, родители усомнились в официальной версии гибели сына.

"Мы уверены: его убили! Характер травм был явно криминальный: я служил в Афганистане, отлично знаю, как выглядят на голове пулевые ранения. Ноги сына держались на честном слове, словно их хотели оторвать. Наверное, его пытали", - сказал отец погибшего Юрий.

Он отметил, что находился тогда в шоке от случившегося и подписал все предложенные документы, в том числе согласие с официальной версией причины гибели.

Александр был похоронен через несколько дней, но у него оставалось несколько миллионов рублей, накопленных на покупку дома. После похорон родители поехали в московскую квартиру сына, чтобы забрать его вещи и выяснить судьбу денежных средств, но, как выяснилось, на съемной квартире молодого человека кто-то уже побывал и вынес оттуда все вещи, вплоть до духов и шампуня. Конечно же пропали и деньги: в банке родителям сообщили, что вся сумма была обналичена, причем уже после смерти молодого человека.

"Нам никто не хотел верить, что Сашу убили. Тогда мы решились на крайнюю меру — организовать эксгумацию тела", — рассказал Юрий.

После нескольких месяцев волокиты тело разрешили эксгумировать тело, однако уже на кладбище выяснилось, что останки кто-то выкрал прямо из могилы.

"15 апреля мы приехали на погост и увидели страшную картину: могилку наспех закидали землей, вокруг лужи, разбросанные венки. Гроб перевернут: крест оказался у головы, хотя хоронили сына по православным правилам, а самого тела внутри нет! Кому понадобится красть покойника, если только не замести следы преступления?!" - сказал отец покойного.

Родители обратились в Следственный комитет. За любые достоверные сведения они объявили награду в размере 500 тысяч рублей.