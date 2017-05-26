Зонд Juna прислал на Землю "музыку" Юпитера (ВИДЕО)

Последние сенсационные данные, полученные зондом Juna с орбиты Юпитера, меняют наше представление об атмосфере гиганта.

Космический зонд Juno передал исследователям первые подробные снимки Юпитера. Фотографии позволили ученым сделать сразу несколько открытий. Так, магнитное поле далекой планеты — примерно в 10 раз мощнее земного. А еще на Юпитере вблизи полюсов сконцентрированы огромные торнадо, некоторые по размеру сопоставимы с нашей планетой, передают "Вести".

Оказалось, что магнитное поле самой крупной и тяжелой планеты Солнечной системы почти в два раза сильнее (7,766 Гаусс), чем считалось ужшкммт ранее. Поэтому ученым придется скорректировать свои теории о процессах внутри ее атмосферы - например, о движении электрически заряженных частиц. Кстати, ранее на экваторе планеты ученые обнаружили широкий шлейф из аммиака, который поднимается вверх из нижних слоев атмосферы. Теперь появление аммиака в таких объемах на поверхности вполне объяснимо.

Другие заряженные частицы, поднимающиеся из глубины атмосферы Юпитера, являются причиной его полярных сияний. В отличие от земных, которые вызваны "внешним", космическим излучением, уточняет "РГ".

Также, благодаря более точным данным об электромагнитных свойствах атмосферы, ученые смогут понять, по каким законам распределяются тяжелые элементы во внутренней части планеты, а также какова масса ядра и его свойства.

Также NASA обнародовало аудиофайл с "космической музыкой" Юпитера, которую удалось записать зонду Juno. Специалисты агентства отмечают, что такие звуки возникают при взаимодействии магнитного поля планеты и солнечного ветра, передает "Корреспондент.нет".

Издание сообщает, что исследователи NASA создали звуковой файл, используя данные, переданные на Землю Juno во время его рекордно близкого прохождения от Юпитера.

Данные, переданные зондом, на самом деле представляют собой измерение плотности плазмы в ионосфере, однако записанные волны в действительности выше того диапазона, который способно уловить человеческое ухо.

Зонд Juno запустили к Юпитеру 6 лет назад, и только сейчас он вышел на стабильную орбиту. Его наблюдения помогут ученым составить более точную картину атмосферы планеты-гиганта.