Какой сегодня праздник: 26 мая 2017 года отмечается церковный праздник Лукерья Комарница

Сегодня, 26 мая, также празднуется День российского предпринимательства.

Какой сегодня праздник 26 мая: День российского предпринимательства

Указ о "Дне российского предпринимательства", отмечаемого традиционно 26 мая, был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 октября 2007 года. Тем самым официально был утвержден новый государственный праздник.

В этот день проводятся различного рода мероприятия: выставки, семинары по обучению, презентации, консультации и многое другое.

Какой сегодня церковный праздник, 26 мая: Лукерья Комарница

Православная церковь 26 мая 2017 года вспоминает деву Гликерию Новгородскую. О ее жизни известно достаточно мало, однако умерла она молодой и была ужшкммт дочерью городского старосты. Почитание к ней пришло в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить чудеса.

Крестьяне подмечали, что на Лукерью появляются комары. В народе говорили, что из приносит теплый ветер. Считалось, что если убить комара в период с 26 мая до дня летнего равноденствия, то не миновать появления дюжины этих насекомых, а если после — на дюжину станет меньше.

В южных районах нашей страны Лукерью называют Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречихи. Также в народе Лукерью называли Лукошницей, так как мужчины весь день проводили на полях, а женщины приносили им в лукошках еду.