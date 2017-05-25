 
TOP 10

1 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

2 Главред "Эха Москвы" Венедиктов рассказал об угрозах Немцову перед его убийством

3 "Вам-то это зачем?": СМИ узнали об эмоциональном диалоге Миронова и Путина по "Гоголь-центру" (ВИДЕО)

4 Издевательская компенсация пострадавшей от теракта в метро Петербурга возмутила соцсети (ФОТО)

5 Чувствительнее "подарка" не найти: в МИД Украины рассказали, как поздравят Кремль на День России

6 "Девочка из собачьей будки": курсантку МВД отчислили из вуза за ее прошлое (ФОТО)

7 Трамп бесцеремонно оттолкнул премьера Черногории ради места в первом ряду (ВИДЕО)

8 Восстановлен единственный прижизненный портрет Ивана Грозного (ФОТО)

9 "Это говорят звенящие кастрюли": Андрей Данилко прокомментировал введение Украиной виз с РФ

10 На Каннском фестивале освистали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы о России (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Олег Навальный вышел из одиночной камеры

Опубликовано 25.05.17 22:00 Олег Навальный вышел из одиночной камеры

О том, что Навальный-младший помещен в одиночную камеру, стало известно в июне 2016 года.

Осужденный по делу «Ив Роше» Олег Навальный вышел из одиночной камеры, в которой провел 1,5 года. Об этом его старший брат оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем Twitter в четверг, 25 мая.

Оппозизионер также сослался на письмо брата, которое тот опубликовал в своем Facebook 23 мая. Олег Навальный назвал это событие «роскошным подарком»/

«Зато теперь слегка рушится моя тюрьма ужшкммт в тюрьме, и период почти 1,5- годового одиночного заключения подходит к концу. Как могло бы петься в песне: в нашей хате поселился замечательный сосед», — написал Олег Навальный. 

Напомним, в конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании «Ив Роше». Олег Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, Алексей Навальный — 3,5 года условно.

В конце февраля Урицкий районный суд Орловской области отказал Олегу в условно-досрочном освобождении. Судья обосновал это решение наличием у Навального взысканий и неоднократным водворением в штрафной изолятор. 
Другие материалы по этой теме

"Тьфу на тебя еще раз": в новом ВИДЕО Усманов сравнил Навального с Шариковым

"Роснефть" отменила возмутившую Навального закупку пледов и икорниц

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга