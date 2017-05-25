Осужденный по делу «Ив Роше» Олег Навальный вышел из одиночной камеры, в которой провел 1,5 года. Об этом его старший брат оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем Twitter в четверг, 25 мая.
Оппозизионер также сослался на письмо брата, которое тот опубликовал в своем Facebook 23 мая. Олег Навальный назвал это событие «роскошным подарком»/
«Зато теперь слегка рушится моя тюрьма ужшкммт в тюрьме, и период почти 1,5- годового одиночного заключения подходит к концу. Как могло бы петься в песне: в нашей хате поселился замечательный сосед», — написал Олег Навальный.
Напомним, в конце 2014 года Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании «Ив Роше». Олег Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, Алексей Навальный — 3,5 года условно.
В конце февраля Урицкий районный суд Орловской области отказал Олегу в условно-досрочном освобождении. Судья обосновал это решение наличием у Навального взысканий и неоднократным водворением в штрафной изолятор.