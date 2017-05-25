Forbes назвал богатейших наследников России

Единственным новичком по сравнению с прошлым годом в этом рейтинге оказалась семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски.

Журнал Forbes составил очередной список наследников богатейших предпринимателей России. Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

Второе место у пятилетней Тары Мельниченко, дочери председателя советов директоров компаний «СУЭК» и «СГК» Андрея Мельниченко - она унаследует 13,2 млрд долларов. В тройке также дети председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона - Виктория 1992 года рождения и сын 2015 года рождения, которые поделят между ужшкммт собой 18,4 млрд долларов своего отца.

В список также попали дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.

В перечень вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Таким образом, в рейтинге фигурируют 47 детей бизнесменов. При этом журналисты считали только признанных отпрысков.

Forbes отмечает, что семья Дерипаски, крупнейшего акционера UC Rusal, стала в рейтинге «новичком этого года», заняв 18-е место. С этой позиции он вытеснил бывшего владельца МДМ Банка Сергея Попова.