"Это говорят звенящие кастрюли": Андрей Данилко прокомментировал введение Украиной виз с РФ

По словам артиста, введение виз станет "очередной проблемой" для граждан Украины, работающих в РФ.

Актер Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки, - против введения виз с Россией. По его мнению, это только усложнит жизнь украинцев, а не улучшит ее.

"Для людей, которые все равно выезжают в Россию и пытаются заработать, чтобы прокормить свои семьи, это очередная проблема. Все делается для того чтобы людям было хуже. Их называют непатриотичными, еще какими-то, но все это говорят звенящие кастрюли. Ну, введем ужшкммт визы. И всем станет легче?" - задал артист риторический вопрос в интервью с "Обозревателем".

Журналист издания отметил, что речь идет о вынужденной непопулярной мере, связанной с агрессией России против Украины.

"Да, но это необычная война, необычная ситуация. Все почему-то сравнивают эту ситуацию со Второй мировой войной. Но это абсолютно другая ситуация", - отметил Данилко.

Он добавил, что точно так же не следует сравнивать государственную политику Франции в отношении французского языка и государственную политику Украины в отношении украинского.

"Французы всю жизнь говорили по-французски, этот язык не похож ни на английский, ни на какой-либо другой язык. А украинцы и русские - очень близкие народы, в Украине живут двуязычные люди. Поэтому не стоит говорить о русском языке как о вражеском", - убежден Данилко.