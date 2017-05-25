Специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов предложил ввести в России бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов: налог на вмененный доход, полученный от зарубежных источников, чтобы заинтересовать бы таких людей в раскрытии офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства, пишет РИА Новости.

"Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим ужшкммт и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции", — говорится в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"Целесообразно введение в России (в целом или на отдельных территориях — ТОР и т.п.) специального налогового режима, направленного на привлечение и удержание в РФ состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов", — говорится в документе. Согласно такому режиму, гражданин сможет платить фиксированный налог на сумму заранее согласованного с налоговым органом вмененного дохода, полученного за пределами страны.

Доход от зарубежных источников, по мнению авторов доклада, может быть установлен в твердой сумме, которую будут регулярно индексировать, или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние три-пять лет. Либо ее могут рассчитывать на основании данных налогового органа о доходах иных физлиц, обладающих состоянием, сопоставимым по размеру с состоянием налогоплательщика, претендующего на переход на эту систему.

Миллионер соглашается платить фиксированный налог, не раскрывая свои настоящие доходы. Власти получают в бюджет дополнительные отчисления, и налоговикам не надо проводить никакие расследования.

"Сумма упрощенного налога может быть разной, - рассказал «КП» руководитель налоговой практики адвокатского бюро «ЕПАМ» Сергей Калинин. - Это может быть средняя сумма налога со всех заграничных доходов всех налоговых резидентов России. Либо человек может платить среднюю сумму от своих собственных налоговых деклараций (с иностранного дохода) за последние три года".

Кого это касается? Любого человека, который имеет зарубежный доход. Он может платить налог по-старинке, а может выбрать упрощенную схему.