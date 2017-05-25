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Издевательская компенсация пострадавшей во время теракта в метро Петербурга возмутила соцсети (ФОТО)

Опубликовано 25.05.17 13:49 Издевательская компенсация пострадавшей во время теракта в метро Петербурга возмутила соцсети (ФОТО)

Размер компенсации вызвал шквал критики со стороны пользователей соцсетей.

Известный российский блогер Рустем Адагамов рассказал в своем Twitter о том, что одной из пострадавших во время теракта в метро Санкт-Петербурга заплатили 1 тысячу рублей в качестве компенсации.

Назначенная к выплате сумма вызвала шквал критики со стороны пользователей соцсетей.

"Выгодоприобретатель" – это они так жертв теракта именуют?" – задался вопросом СуровыйТомск.

"Именно ужшкммт в результате такого отношения наши люди будут всегда жить в г*вне", – отметил Vladimir Fofanov.

"Просто перевели штраф студента, который один раз проехался на автобусе с просроченным проездным", – решил rustySasha.

"Да этого даже не хватит на возможно необходимые лекарства!" – отметил Holy Blondy Polly.

Напомним, 3 апреля в питерском метро в вагоне одного из поездов произошел взрыв. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, еще свыше 100 получили раения.

Как сообщал Topnews, террористом-смертником следствие считает уроженца Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова.
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