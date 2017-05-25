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"Девочка из собачьей будки": курсантку МВД отчислили из вуза ее прошлое (ФОТО)

Опубликовано 25.05.17 12:27 "Девочка из собачьей будки": курсантку МВД отчислили из вуза ее прошлое (ФОТО)

Позднее Людмилу Фурсову восстановили в институте решением главы МВД.

Глава МВД РФ Владимир Колькольцев личным указанием пересмотрел решение об отчислении из юридического института города Белгорода Людмилы Фурсовой, которую ранее журналисты окрестили "девочки из собачьей будки". Соответствующее сообщение было опубликовано утрмо 25 мая на сайте ведомства в 10 часов утра.

Ранее "Московский комсомолец" написал о курсантке третьего курса Белгородского юридического института Люде Фурсовой, социальной сироте. Маму девушки давно лишили родительских прав, и сейчас женщина отбывает наказание в местах ужшкммт лишения свободы. При этом саму Людмилу под явно надуманным предлогом решили отчислить из элитарного учебного заведения якобы за то, что она опорочила честь офицера, хотя никаких доказательств тому представлено не было.

"Мне сказали, что нашей Люде нужно в ПТУ, там ей самое место", - пожаловалась журналистам опекун девушки Татьяна Демихова.

По ее словам, Люда Фурсова поступила в белгородский институт МВД самостоятельно, не благодаря статусу сироты.

"Теперь уж и не скажешь, случайно так произошло или нарочно. Мы были уверены в том, что она пройдет, потому что льготница, но в последний момент выяснилось, что никаких послаблений у нее нет, что наши документы о льготах неизвестно как потерялись, документы я успела подвезти, но дочка прошла конкурс на общих основаниях", - рассказала женщина.

Неприятный инцидент, повлекший за собой скандальную историю, произошел еще в середине февраля.
 
"Обладая статусом сотрудника органов внутренних дел РФ, по надуманному поводу, под предлогом плохого самочувствия, не подтвержденного медицинским диагнозом, умышленно с целью получения оправдания своему отсутствию на учебных занятиях в ходе беседы с терапевтом медсанчасти допустила некорректное поведение и высказывание о том, что она «может кого-нибудь застрелить», чем дезорганизовала работу медсанчасти", — сказано в документе об отчислении курсанта Людмилы Фурсовой.
 
Сама девушка по-другому описывает ситуацию.
 
"Было другое. Я в тот день плохо себя почувствовала. Следующей парой были стрельбы на огневом рубеже. Я пошла в медпункт для того, чтобы мне дали освобождение, потому что сильно кружилась голова, давление поднялось, мало ли что... Все-таки в руках боевое оружие. Вдруг я в обморок упаду? Так честно и сказала, что этого опасаюсь. А в ответ на меня медсестра накричала, что я все придумываю, чтобы отлынить, освобождения она мне не дала", - рассказала она, но в итоге девушке дали две таблетки глицина и отпустили на стрельбы, где она присутствовала, но не стреляла. При этом рапорт о неподобающем поведении рядового полиции Фурсовой отправился по инстанциям.

По информации журналистов, кроме отчисления, с курсантки требовали выплатить 300 тысяч рублей - стоимость обучения, которую за нее заплатило государство.

После широкого общественного резонанса представители руководства института поздно ночью 22 мая позвонили в деревню Добринка Липецкой области, где проживает Людмила с опекунами и пригласили на следующий же день прибыть в ВУЗ, где девушку восстановят в ее правах, но уже в Белгороде, в учебном заведении заявили, что генерал в отпуске, а тот, кто им звонил, заместитель начальника по кадрам, якобы срочно уехал в Москву.

В настоящее время в институте работает комиссия СК РФ, по изложенным в публикации фактам проводится проверка.
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