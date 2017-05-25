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10 Ученые НАСА нашли загадочный защитный барьер вокруг Земли

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Ученые НАСА нашли загадочный защитный барьер вокруг Земли

Опубликовано 25.05.17 12:28 Ученые НАСА нашли загадочный защитный барьер вокруг Земли

Земля окружена защитным барьером, природу которого пока не удается до конца понять. С

Руководство международного аэрокосмического агентства NASA сообщило о том, что Землю покрывает загадочный прочнейший барьер. Именно он, как утверждают специалисты, обеспечивает мощную защиту от всех внешних негативных воздействий, пишут "Народные новости".

Спутники космического агентства NASA уловили вокруг Земли искусственный слой, который обволакивает нашу планету. Данное образование появилось в результате взаимодействия высокоэнергетического излучения и низкочастотной радиосвязи.

Ученые утверждают, что человеческая деятельность изменила не ужшкммт только состояние Земли, то и состояние околоземной орбиты. При этом специалисты NASA отметили, что в некоторых случаях взаимодействие низкочастотного и высокого радиоизлучения может создать барьер вокруг Земли. Он защитит ее от выбросов коронального вещества, солнечных вспышек  и прочих потенциально опасных явлений космоса. У Земли и раньше была  защитная оболочка – магнитосфера, но новая образовалась из-за использования жителями планеты радиосвязи.

Открытие удалось сделать в процессе изучения радиационного пояса Ван Аллена, окружающего Землю. По словам исследователей, такие пояса существуют вокруг многих небесных тел. И Земля вовсе не уникальна в этом плане. Но пояс давно привлекает внимание астрономов, уточняет Discover24.

Ученые были обеспокоены тем, что пояс Ван Аллена за последние полстолетия значительно отдалился от поверхности Земли. Однако появление нового барьера, таинственного «пузыря» вокруг нашей планеты, позволяет говорить о лучшей защищенности Земли. Больше о нем можно будет сказать после дополнительных исследований.
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