Эксперты оценили ущерб от вируса WannaCry в $1 млрд

Сами хакеры в сравнении с этой суммой заработали немного.

Хакерская атака с использованием вируса вируса-вымогателя WannaCry менее чем за неделю причинила ущерб в размере $1 млрд. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт McClatchy и на компанию из Флориды KnowBe4, специализирующейся на информационной безопасности.

Кибератака произошла 12 мая, вирус заразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров как минимум в 150 странах мира. По мнению экспертов, атаки могут повториться.

"Возможный ущерб, нанесенный WannaCry всего за первые четыре дня, превысит $1 млрд, если учесть массовые простои ужшкммт в работе крупных организаций по всему миру, - считает Стью Сьюверман, главный исполнительный директор KnowBe4. Ущерб, помимо этого, включает в себя потерю данных, снижение производительности, судебные расследования, ущерб репутации и другие факторы, говорится в сообщении компании.

Сами хакеры в сравнении с этой суммой заработали немного. Чтобы обезвредить вирус, зашифровывающий жесткие диски компьютеров, хакеры требовали от $300, всего они получили 302 платежа на сумму $126 742.

Оценка ущерба от вирусной атаки WannaCry, с которой мир столкнулся 12 мая, в сумму около $1 млрд вполне правдоподобна, а на Россию, вероятно, приходится около 10% от этой суммы, сказал в беседе с Лайфом специалист по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

"Точных цифр [по России] нет, обычно их не публикуют, думаю, у нас ущерб составил порядка 10% от этой суммы, потому что у нас всё-таки не такая степень компьютеризации всех процессов, бизнес-процессов и процессов госуправления. Вряд ли у нас больше 10% от этой суммы, а может, и меньше", — отметил Раевский.

Массовая кибератака произошла 12 мая. О ней стало известно после того, как вирус заразил компьютеры британских больниц, испанского сотового оператора Telefonica и нескольких других организаций. В России от вируса пострадали компьютеры МВД, СК и оператора «Мегафон».

Главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев заявил, что создателями вируса могут быть хакеры КНДР из группировки Lazarus. Вирус-вымогатель собрал с жертв атаки около 70 тысяч долларов. Атаке подверглись 300 тысяч компьютеров в 150 странах, отмечает "Дождь".

В Совбезе России заявили, что объекты критической информационной инфраструктуры в России не понесли серьезного ущерба от вируса WannaCry.