СМИ сообщили о возможном прекращении железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и Россией.

Власти Украины готовятся сделать очередной шаг, отгораживающий страну от России. Как стало известно "Коммерсанту" из нескольких информированных источников в украинской столице, с 1 июля Киев планирует полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.

Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских ужшкммт социальных сетей и почтовых сервисов. Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

Предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины" (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета — 17 руб.).

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" "Ъ" не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения. В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.