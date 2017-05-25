В Красноярском крае застрелили главреда антикоррупционной газеты

На юге Красноярского края убили главного редактора газеты "Тон-М", бывшего депутата горсовета.

В городе Минусинске Красноярского края застрелен главный редактор местного издания «Тон-М» Дмитрий Попков. Тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в бане во дворе частного дома. На теле мужчины были пулевые ранения. По словам местных жителей, видевших место преступление и погибшего, ран было примерно пять, пишут местные "Городские новости".

Сейчас стражи порядка проводится осмотр места преступления и прилегающей территории ужшкммт к месту происшествия. По данному факту убийства главного редактора возбуждено уголовное дело.

Для совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий и оказания помощи в раскрытии преступления в Минусинск направлены сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю под руководством исполняющего обязанности полиции Главного управления.

Как пишет 19rus.info, ранее Дмитрий Попков был депутатом горсовета Минусинска, но в 2012 году «его жизнь изменилась» — журналисту было предъявлено обвинение в избиении ребенка. Попков утверждал, что он невиновен, а уголовное дело — повод убрать его из думы.

«Наша газета давно привыкла к тому, что многие чиновники считают нас костью в горле и пытаются всяческими методами заткнуть рот. До сих пор это не получилось ни у кого, включая горячо любимого горожанами прокурора. Чихать мы хотели на телефонные угрозы, запугивания обысками и допросами», — писал Дмитрий Попков на страницах своей газеты в 2016 году. Главный редактор издания утверждал, что власти волнуют «коррупционные составляющие, которые мы вскрываем».

В 2013 году убитый Дмитрий Попков был осуждён за нанесение побоев подростку-инвалиду. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета, в июне 2012 года во время празднования Дня города в Минусинске подростка-оператора, снимавшего праздник на видеокамеру, ударил мужчина. Мальчик опознал в своем обидчике Дмитрия Попкова, на тот момент занимавшего пост депутата Минусинского городского Совета. Он сам категорически отрицал свою причастность к совершению преступления. Тем не менее, собранные доказательства позволили предъявить обвинение именно Попкову. Суд приговорил Дмитрия Попкова к 300 часам обязательных работ.