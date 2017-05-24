В Перми часть сцены упала на детей: восемь пострадавших

Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей.

В Перми во время репетиции концерта хора к Дню славянской письменности обрушилась высокая металлическая конструкция. Инцидент произошел сегодня около 13:00 на площади у ДК Солдатова. По данным краевого Минздрава, в результате происшествия пострадало двое взрослых и восемь детей, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверо тяжело ранены. Двое детей находятся в Краевой клинической ужшкммт больнице, один ребенок госпитализирован в Детскую больницу им. Пичугина, пишет BusinessGlass.

По предварительным данным, падение конструкции произошло из-за отсутствия качественного крепления. В отношении подрядчика проводится следственная проверка. СУ СКР по Пермскому краю по факту ЧП возбуждило уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ.

Сегодня в 14:00 должен был состояться Фестиваль хоров, организованный Пермской краевой филармонией при поддержке министерства культуры Пермского края. После происшествия фестиваль отменен.

Обрушение металлической конструкции сцены на зрителей, при котором пострадали десять человек, могло произойти из-за некачественного крепления. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, передает «Интерфакс».

По данным пресс-службы, из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция. Ранее местное управление МЧС предупреждало о том, что порывы ветра могли достигать 20 м/с.