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СМИ: при обысках у Кирилла Серебренникова нашли гашиш

Опубликовано 24.05.17 11:35 СМИ: при обысках у Кирилла Серебренникова нашли гашиш

Также журналисты назвала "порнографию" возможным поводом для дела на "Гоголь-центр".

По информации телеграм-канала Mash, в ходе обысков в доме у худрука "Гоголь-центра" Кирила Серебренникова оперативники нашли на его кухонном столе небольшой сверток. Изучив его содержимое, следователи пришли к выводу, что в нём содержится наркотическое вещество растительного происхождения, предположительно гашиш.

Наркотики были изъяты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении режиссёра уголовного дела.

В свою очередь, "Медуза" со ссылкой на источник в Министерстве культуры России ужшкммт пишет о том, что уголовное дело, по которому 23 мая прошел обыск в "Гоголь-центре", было возбуждено после жалобы активистов "Искусства без границ" на мат, "пропаганду аморального поведения и порнографию".

В 2015 году по жалобе активистов была проведена прокурорская проверка, что и стало непосредственной причиной возбуждения дела.

Глава движения "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала "Открытой России", что по делу о хищениях проводится 17 допросов. Среди прочих, следователи допрашивают директора "Седьмой студии" Анну Шалашову.

Как писал TopNews, обыск в "Гоголь-центре" и у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова начался утром 23 мая. Сообщалось, что следственные мероприятия проводятся по делу о хищении 200 млн рублей.

По версии следствия, деньги похитили "неустановленные лица из числа руководителей “Седьмой студии” с 2011 по 2014 год". Также обыски прошли у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и на "Винзаводе", однако в администрации центра опровергли информацию об этом.
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