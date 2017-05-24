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10 В домах звезд мирового футбола в Париже прошли обыски

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В домах звезд мирового футбола в Париже прошли обыски

Опубликовано 24.05.17 10:56 В домах звезд мирового футбола в Париже прошли обыски

В частности, обыски прошли в домах игроков ПСЖ Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.

В Париже представители Центрального бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями Франции провели обыски в офисе футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и в домах игроков команды Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Football Leaks, обыски прошли накануне около 6 утра по местному времени. Команды и футболистов подозревают в крупных налоговых махинациях "с отягчающими обстоятельствами". Чем именно закончились обыски, не уточняется.

Аргентинец Ди Мария перешел в ПСЖ в 2015 году. За минувший ужшкммт сезон он провел за клуб 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 15 голевых передач. Его соотечественник Пасторе, выступающий за французскую команду с 2011 года, провел в прошедшем сезоне 22 игры и забил три гола.

ПСЖ закончил сезон 2016-2017 на втором месте в турнирной таблице французского национального первенства, а в Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала, где уступила по итогам двух поединков "Барселоне".
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