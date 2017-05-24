Ученые поймали таинственный сигнал из созвездия Льва

При помощи телескопа ASKAP астрономы из Австралии зафиксировали радиоимпульс, который шел до нашей планеты из созвездия Льва около шести миллиардов лет.

Австралийские астрономы при помощи телескопа ASKAP зафиксировали быстрый радиоимпульс FRB, шедший до нашей планеты из созвездия Льва около шести миллиардов лет, сообщает "РГ" со ссылкой на Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO).

Авторство открытия принадлежит команде ученых во главе с доктором Китом Баннистером. По его словам, быстрый радиовсплеск удалось зафиксировать, когда работали восемь из 36 антенн телескопа ASKAP. Он принадлежит к типу сигналов FRB - это ужшкммт единичные импульсы огромной мощности и длительностью несколько миллисекунд. Их природа не установлена.

Впервые подобный всплеск был зафиксирован в 2007 году. С тех пор поймано уже около двух десятков таких сигналов. Новое событие получило название FRB170107. Ученые отмечают, что этот сигнал стал самым ярким, мощным и таинственным из всех известных. Его источник находился в созвездии Льва. Сигнал шел к нашей планете примерно шесть миллиардов лет, прежде чем врезаться в антенны ASKAP со скоростью света.

По словам доктора Баннистера, в ближайшее время планируется задействовать 12 антенн, чтобы расширить зону поиска.

Одно время предполагали, что источниками «быстрых радиоимпульсов» становятся черные дыры - или сами по себе или в процессе взаимодействия с нейтронными звездами. Но характер и параметры поступающего излучения не соответствуют тому, что известно об поведении подобных объектов. Нет кандидатов на источники «быстрых радиоимпульсов» и среди пульсаров или квазаров — даже каких-нибудь аномальных. Науке вообще не известны какие-либо объекты, способные посылать эти самые FRB.

Полное недоумение по поводу природы феномена и довело ученых до того, что они начали грешить на инопланетян. Стали вполне серьезно предполагать, что «быстрые радиоимпульсы» как-то связаны с деятельностью развитых внеземных цивилизаций. Появилась даже вполне научная гипотеза. Мол, посредством FRB братья по разуму двигают свои звездолеты.

Сформулировали гипотезу исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лоебом (Avi Loeb). Опубликовали ее в журнале Astrophysical Journal Letters, отмечает "КП".

По мнению астрофизиков, это использование может выглядеть примерно так: короткими, но мощными импульсами братья по разуму передают энергию своим звездолетам, которые оснащены соответствующими приемниками. Те получают и несутся. Может быть, даже в нашу сторону.