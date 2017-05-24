Путин поддержал идею запретить легионеров в российском футболе

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что у начинающих российских футболистов должна быть перспектива.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе вплоть до полного "импортозамещения".

"Правильно, согласен", - ответил глава государства на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе", с которым он выступил на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту во вторник.

Кондратьев указал на то, что у начинающих отечественных футболистов должна быть ужшкммт перспектива, которой нет на сегодняшний день, поскольку клубам выгоднее приобретать легионеров.

"Можно с ними (молодыми футболистами - прим. ред.) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету", - цитирует главу региона "Интерфакс".

По его словам, сегодня "легионер - это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие - это все равно игроки номер два". Кондратьев добавил, что "игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать".

"Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер, курирующий спорт - прим.) уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение - стопроцентное - в российском футболе", - сказал Кондратьев, обращаясь к Путину.

Глава государства согласился с этим предложением.

Как писал TopNews, в сезоне-2014/15 в РФПЛ действовал лимит "семь плюс четыре", согласно которому в составе одной команды на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, не имеющих права выступить за сборную России, и четырех россиян. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по которой клубы играют в настоящее время.

Ранее эксперты рассматривали схему, согласно которой в заявку команды на сезон могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян без ограничения по количеству легионеров, находящихся одновременно на поле.