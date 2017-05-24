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Бывшего гендиректора "Седьмой студии" задержали по делу о хищении

Опубликовано 24.05.17 08:26 Бывшего гендиректора "Седьмой студии" задержали по делу о хищении

Также правоохранители задержали и бывшего главного бухгалтера организации.

Бывший генеральный директор и кс-главбух созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" задержаны по делу о хищении, по которому сам кинорежиссёр был ранее допрошен в качестве свидетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы столичного главка СК России Юлию Иванову.

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева", — сказала она.

Как ужшкммт писал TopNews, ранее в следствии говорили о том, что неустановленные лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством согласно постановлению правительства на развитие и популяризацию искусства.
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