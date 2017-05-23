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СМИ выяснили причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

Опубликовано 23.05.17 12:57 СМИ выяснили причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

Обыски у режиссера Серебренникова и в «Гоголь-центре» связаны с одним уголовным делом.

Следователи проводят обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова в рамках расследования махинаций с денежными средствами учреждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"В рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 Уголовного кодекса РФ (растрата) сегодня по месту жительства и работы Серебренникова и других работников театра проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело было возбуждено из-за хищений в департаменте культуры Москвы. По ужшкммт предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов.

"Гоголь-центр" - театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. С 2012 года его худруком является Серебренников, который полностью поменял концепцию учреждения.

Вход в здание "Гоголь-центра" в данный момент закрыт, на проходной у служебного входа стоят мужчины в "балаклавах" и темной форме с нашивкой "ФСБ", сообщающие желающим попасть внутрь, что в здании проходят оперативные мероприятия и не сотрудники театра сегодня внутрь не попадут. Мужчины не уточняют, в связи с чем проходят обыски, однако один из них отметил, что "скорее всего, сегодня мероприятия еще не закончатся".

Следователи проводят обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС также сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идет речь. По данным источника, обыски начались с утра в доме у Серебренникова и в "Гоголь-центре" на улице Казакова.

"Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия", - добавил собеседник агентства, отметив, что расследование связано с хищением средств.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность "Гоголь-центра" перед различными организациями составляет около 80 млн рублей. В свою очередь депутаты Госдумы от различных фракций, в том числе "Справедливой России", поднимали вопрос о соблюдении финансовой дисциплины руководством театра. В частности, депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев заявлял о намерении направить в государственные внебюджетные фонды и в ФНС запросы на предмет наличия отчислений со стороны прежнего руководства "Гоголь-центра".

Ранее Topnews сообщил об обысках у режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Об обысках у Серебренникова также написал в фейсбуке журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа со ссылкой на неназванные источники.
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