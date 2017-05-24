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СМИ: Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"

Опубликовано 24.05.17 07:12 СМИ: Трамп назвал Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием"

Американский лидер допустил такое высказывание в ходе беседы со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте.

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой Филиппин Родриго Дутерте в минувшем апреле назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием". Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на подготовленную филиппинским правительством расшифровку разговора, оказавшуюся в распоряжение издания.

По информации газеты, основной темой телефонной беседы, состоявшейся 29 апреля, стал вопрос разрешения ситуации с КНДР. В разговоре Трамп выразил удовлетворение тем, что последние ракетные испытания КНДР оказались неудачными, заявив, что "это хорошая новость". Дутерте ужшкммт в ответ сказал, что Ким Чен Ын "играет со своими бомбами, своими игрушками", добавив, что у северокорейского лидера "проблемы с головой и однажды он может сойти с ума"..

"Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него (Ким Чен Ына), в 20 раз больше – но мы не хотим ее использовать", — сказал Трамп (по данным WP).

Американский президент также поинтересовался у своего филиппинского коллеги, имеет ли Китай "власть" над Ким Чен Ыном.

"Да, в конечном счете последняя карта, туз, будет у Китая", — сказал ему Дутерте.

Дональд Трамп выразил надежду на то, что "Китай решит проблему".

"Если Китай этого не сделает, то мы это сделаем", — сказал он.

В свою очередь, президент Филиппин педложил связаться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить этот вопрос.

"Можете сказать ему, что я на него рассчитываю. У меня с ним хорошие отношения", — цитирует издание Трампа.

По словам одного из представителей администрации Трампа, стенограмма разговора двух лидеров является точной, однако он отказался дать комментарии по поводу "утечки документа со стороны иностранного государства". По информации издания, документ был получен от человека, пожелавшего осттаться анонимным, так как документ не предназначался для публикации.
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