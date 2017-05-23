Чулпан Хаматова прочитала письмо в поддержку Серебренникова

Актриса выразила от коллег слова поддержки театру «Гоголь-центр» и попросила следствие быть объективными и справедливым.

Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова зачитала заявление деятелей культуры, которые поддержали «Гоголь-центр» после обысков в здании театра, передают РИА Новости.Актриса также отметила, что все потрясены событиями этого дня. Кирилла Серебренникова знают, как порядочного и честного человека.

"Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр», потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников, один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все ужшкммт знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском", - сказала Хаматова.

Актриса выразила от коллег слова поддержки театру, попросила следствие быть объективными и справедливым.

"Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческую деятельность театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", — добавила она.

В заявлении сторонники отметили, что восхищены решением «Гоголь-центра» не отменять сегодняшний спектакль, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов.

"Мы восхищены решением наших коллег из «Гоголь-центра», которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакля", - сказала она.

Добавим, что под заявлением подписались многие известные деятели культуры: Евгений Миронов, Олег Табаков, Марк Захаров, Алла Демидова, Алексей Агранович, Хаски, Лиза Боярская, Сергей Гармаш, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Марина Александрова и многие другие.

Напомним, днем 23 мая в «Гоголь-центре» прошли обыски, в результате которых работа театра и ее сотрудников была парализована. По данным СК, обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия».