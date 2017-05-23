Главред "Эха Москвы" Венедиктов объяснил, почему Путин не доверяет Интернету

Алексей Венедиктов рассказал о весьма интересной беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москва" Алексей Венедиктов в интервью порталу "Реальное время"рассказал, почему президент России Владимир Путин не использует интернет.

Венедиктов раскрыл детали одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным, который касался Интернета. Венедиктов спросил у главы государства, почему тот не пользуется глобальной сетью, на что Путин ответил, что считает ее областью дезинформации и манипуляций.

«Я принимаю решения, которые касаются миллионов людей. Я должен быть на сто процентов уверен в информации, которой ужшкммт я пользуюсь при принятии решения. Мне эту информацию дают за своей подписью генералы, и если они меня обманут, я им оторву, что полагается, и погоны сорву. А в вашем Интернете безответственная информация. Я не могу ее верифицировать и поэтому не могу брать ее за основу принятия решений», — пересказал мысль Путина Венедиктов.