Режиссера Кэмерона обвинили в краже истории "Титаника"
Опубликовано 23.05.17 11:34
Истец утверждает, что в 1988 году режиссер подслушал его беседу с друзьями в округе Бревард.
Американский яхтсмен по имени Стивен Каммингс намерен через суд взыскать с режиссера Джеймса Кэмерона 300 млн долларов и авторские отчисления в размере 1% от сборов "Титаника".
По информации "Газеты.ру", истец утверждает, что режиссер взял за основу сюжета культового фильма трогательную историю любви его предков, которые оказались на борту легендарного парохода. Однажды яхтсмен рассказал о своих предках, путешествовавших на "Титанике", знакомым. По его словам, во время ужшкммт крушения судна мужчина трагически погиб, а его жена выжила.
Каммингс заявил, что Кэмерон подслушал эту историю еще в 1988 году и взял ее за основу в сценарии к культовой картине.
Сам кинорежиссер не давал своих комментариев по поводу этой ситуации. Напомним, что ранее Кэмерона обвиняли в плагиате сюжета "Аватара".