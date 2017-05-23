Режиссера Кэмерона обвинили в краже истории "Титаника"

Истец утверждает, что в 1988 году режиссер подслушал его беседу с друзьями в округе Бревард.

Американский яхтсмен по имени Стивен Каммингс намерен через суд взыскать с режиссера Джеймса Кэмерона 300 млн долларов и авторские отчисления в размере 1% от сборов "Титаника".

По информации "Газеты.ру", истец утверждает, что режиссер взял за основу сюжета культового фильма трогательную историю любви его предков, которые оказались на борту легендарного парохода. Однажды яхтсмен рассказал о своих предках, путешествовавших на "Титанике", знакомым. По его словам, во время ужшкммт крушения судна мужчина трагически погиб, а его жена выжила.

Каммингс заявил, что Кэмерон подслушал эту историю еще в 1988 году и взял ее за основу в сценарии к культовой картине.

Сам кинорежиссер не давал своих комментариев по поводу этой ситуации. Напомним, что ранее Кэмерона обвиняли в плагиате сюжета "Аватара".