Хакеры нашли новый способ кражи денег с кредиток

Кибермошенники обнаружили новый способ воровать деньги с карт банковских клиентов, предлагая легкий заработок в Интернете.

Хакеры обнаружили новый способ воровать данные карт банковских клиентов. Они делают это при помощи сайтов, которые обещают легкий заработок в интернете. За вознаграждение граждане должны заплатить налог с помощью банковских карт. Конфиденциальная информация попадает в руки мошенников на этапе ввода данных карт, пишет газета "Известия".

Хакеры используют несколько схем для обмана ужшкммт пользователей. Есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за выполнение рутинной работы — например, заполнение анкет. Также кибермошенники действуют через сайты, предлагающие гражданам «беспроигрышные лотереи»: пользователю Сети говорят, что он выиграл много денег и обещают их перевести ему на счет. Или же это липовая благотворительность — гражданам просто так предлагаются деньги.

Обычно все эти схемы так или иначе приводят пользователя к тому, что деньги ему вот-вот переведут, но нужно оплатить 300-400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты. На этапе дополнительной оплаты мошенники крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов.

Пользователь, разумеется, никаких обещанных денег не получает. По оценкам «Яндекса», общая сумма денежных средств, которые у граждан в итоге выманивают обманным путем, составляет минимум 20 млн рублей в месяц.

В «Яндексе» уточнили, что всего на уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки, часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.

На данный момент заблокировано около 2 тыс. сайтов, предлагающих легкий заработок в Сети. Мошенники стали еще более изощренными, предлагая пользователям ввести данные карт, чтобы оплатить комиссию или налог.

Отличить настоящую платежную форму от поддельной практически невозможно, ничто не мешает мошеннику сделать ее визуально идентичной привычным для пользователя платежным страницам. Наличие рядом с полями ввода карточных данных, вызывающих доверие логотипов банков и платежных систем говорит лишь о том, что их туда поместили. Даже всем знакомый замочек в адресной строке браузера, символизирующий безопасность передачи данных по сети, является индикатором лишь того, что введенные данные будут защищены от перехвата по пути, но совершенно не гарантирует, что принимающая сторона не окажется мошеннической.