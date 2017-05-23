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В Белом доме подтвердили отмену бесплатной военной помощи для Украины

Опубликовано 23.05.17 08:28 В Белом доме подтвердили отмену бесплатной военной помощи для Украины

При этом такие программы сохранены для Израиля и для Египта.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам, что Вашингтон намерен изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты.

"Да, я могу подтвердить", — ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли в новом бюджете военные гранты заменены кредитами для таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина.

"Мы меняем пару иностранных военных программ ужшкммт с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", — отметил он, подчеркнув, что программы сохранены для Израиля и для Египта.

Ранее Wall Street Journal писала о том, что Киев может потерять безвозмездную оборонную помощь США. Журналисты сообщили, что Вашингтон планирует заменить программы безвозмездной помощи на кредитование. В документе говорится, что безвозмездной помощи могут лишиться Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и ряд других государств, а программы на военную помощь Израилю (3,1 миллиарда долларов), Египту (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены, уточняет РИА Новости.
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