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Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае

Опубликовано 23.05.17 07:38 Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае

Это произойдет в рамках проекта телеканала "Россия 1".

Известный голливудский актер Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в краевой администрации. Это произойдет в рамках нового проекта канала "Россия 1". 

"Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность", — отметил представитель проекта Илья Горбунов.

Известно, что Сигал собирается построить на своем гектаре многофункциональный спортивный ужшкммт комплекс, в котором планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

Как отмечат Горбунов, также в планах построить на гектаре международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

Основной задачей телешоу станет популяризация федерального закона "О дальневосточном гектаре".

Как писал TopNews, 16 марта замглавы Росреестра Андрей Приданкин заявил, что Стивен Сигал, еще до того, как в ноябре 2016 года стал гражданином России, интересовался возможностью получения "дальневосточного гектара".
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