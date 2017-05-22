Названо имя лучшего футболиста сезона

Сезон-2017/18 откроется матчем за Суперкубок, который состоится 14 июля.

Российский футбольный союз (РФС) назвал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова лучшим игроком чемпионата страны в сезоне-2016/2017, а наставник красно-белых Массимо Каррера стал лучшим тренером, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на сайт организации.

Красно-белые также стали лучшим клубом России этого сезона. Также награды получили нападающий ЦСКА Федор Чалов (номинация "надежда сезона") и судья Владислав Безбородов ( номинация "лучший арбитр"). Первый вице-президент РФС Никита Симонян получил награду "за вклад в развитие футбола"

Напомним, «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года стал ужшкммт чемпионом России. Красно-белые обеспечили себе титул 7 мая, за три тура до окончания первенства. Глушаков является капитаном команды. Он провел 25 матчей в рамках Российской футбольной премьер-лиги, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Чалов в ноябре 2016 года провел первый матч за ЦСКА в чемпионате России. Всего на его счету 15 игр, в которых он отличился шесть раз и дважды ассистировал партнерам.

Добавим, что сезон-2017/18 откроется матчем за Суперкубок, который состоится 14 июля. Трофей разыграют столичные "Спартак" и "Локомотив".