 
TOP 10

1 "Мой народ проживет без соцсетей": слова Порошенко возмутили украинцев

2 Умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин (ФОТО)

3 Чайная ложечка за 14 000, салфетница за 32 000: Навальный узнал о закупках для вертолета "Роснефти"

4 Тысячи верующих стоят в 1,5-километровой очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве (ВИДЕО)

5 Ученые доказали факт сговора стран-участниц "Евровидения"

6 Якубович впервые рассказал об аварии с летальным исходом (ВИДЕО)

7 Евгений Киселев назвал имя возможного преемника Путина

8 Маккейн в прямом эфире оскорбил Лаврова и Путина

9 У подруги полковника-миллиардера Захарченко нашли квартиру за 150 млн

10 Странное ФОТО Трампа со светящимся шаром стало мемом в Сети

Новости наших партнеров

Названо имя лучшего футболиста сезона

Опубликовано 22.05.17 19:09 Названо имя лучшего футболиста сезона

Сезон-2017/18 откроется матчем за Суперкубок, который состоится 14 июля.

Российский футбольный союз (РФС) назвал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова лучшим игроком чемпионата страны в сезоне-2016/2017, а наставник красно-белых Массимо Каррера стал лучшим тренером, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на сайт организации.

Красно-белые также стали лучшим клубом России этого сезона. Также награды получили нападающий ЦСКА Федор Чалов (номинация "надежда сезона") и судья Владислав Безбородов ( номинация "лучший арбитр"). Первый вице-президент РФС Никита Симонян получил награду "за вклад в развитие футбола"

Напомним, «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года стал ужшкммт чемпионом России. Красно-белые обеспечили себе титул 7 мая, за три тура до окончания первенства. Глушаков является капитаном команды. Он провел 25 матчей в рамках Российской футбольной премьер-лиги, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Чалов в ноябре 2016 года провел первый матч за ЦСКА в чемпионате России. Всего на его счету 15 игр, в которых он отличился шесть раз и дважды ассистировал партнерам. 

Добавим, что сезон-2017/18 откроется матчем за Суперкубок, который состоится 14 июля. Трофей разыграют столичные "Спартак" и "Локомотив".
Другие материалы по этой теме

На конференции РФС в Москве в туалете задержан глава объединения болельщиков Шпрыгин

В РФС прокомментировали бойкот Украины ЧМ-2018 по футболу

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга