Странное ФОТО Трампа со светящимся шаром стало мемом в Сети

Американский президент Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию с целью обсудить укрепление сотрудничества и развитие отношений двух стран. В ходе встречи лидера США с королем страны Салманом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси была сделана фотография лидеров со странным светящимся шаром. Снимок быстро разлетелся по Интернету и стал предметом многочисленных шуток пользователей.
Многие блогеры сравнили происходящее в кадре с сюжетом "Властелина колец", а также различных ужшкммт комиксов и детских сказок и даже компьютерных игр.
"Не все палантиры удалось учесть, когда Нуменор был склонен Сауроном ко злу и был утерян, так что приятно видеть, что один из камней снова с нами", - написал @meakoopa, говоря о волшебных камнях из вселенной Толкина, помогающие смотреть сквозь время и пространство.
"Найди этого хоббита", - подписал фото @darth, "пририсовав" в фоторедакторе Око Саурона в светящийся шар.
"Один шар, чтобы их собрать. Один шар, чтоб править всеми и всех во тьме связать", - написал @NeuralCulture.
"Похоже, Трамп отлично проводит время", - написал @TheHoundsofCzar.