Странное ФОТО Трампа со светящимся шаром стало мемом в Сети

Резонансный снимок был сделан в ходе визита президента США в Саудовскую Аравию.

Американский президент Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию с целью обсудить укрепление сотрудничества и развитие отношений двух стран. В ходе встречи лидера США с королем страны Салманом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси была сделана фотография лидеров со странным светящимся шаром. Снимок быстро разлетелся по Интернету и стал предметом многочисленных шуток пользователей.

Многие блогеры сравнили происходящее в кадре с сюжетом "Властелина колец", а также различных ужшкммт комиксов и детских сказок и даже компьютерных игр.

not all the palantiri were accounted for when Numenor was corrupted by Sauron and lost so it's always nice to see one come back into play pic.twitter.com/hBY2DDSmSs — ANTHONY OLIVEIRA (@meakoopa) 21 мая 2017 г.

"Не все палантиры удалось учесть, когда Нуменор был склонен Сауроном ко злу и был утерян, так что приятно видеть, что один из камней снова с нами", - написал @meakoopa, говоря о волшебных камнях из вселенной Толкина, помогающие смотреть сквозь время и пространство.

"Найди этого хоббита", - подписал фото @darth, "пририсовав" в фоторедакторе Око Саурона в светящийся шар.

One #orb to find them.



One orb to rule them all and in the darkness bind them. pic.twitter.com/tsFYX3pzm1 — NopeSec (@NeuralCulture) 21 мая 2017 г.

"Один шар, чтобы их собрать. Один шар, чтоб править всеми и всех во тьме связать", - написал @NeuralCulture.

"Похоже, Трамп отлично проводит время", - написал @TheHoundsofCzar.