СМИ сообщили об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне

Однако Росгвардия опровергла сообщения об убийстве своего сотрудника в Чечне.

«Новая газета» передала следствию для проверки новые данные о четырех убийствах в Чечне, пишет издание. Трое, по сведениям СМИ, были убиты в связи с подозрением в гомосексуальной ориентации, среди них один сотрудник Росгвардии, четвертый житель Чечни, как отмечается, был задержан в связи с подозрением в экстремизме и убит.

Убийство произошло уже тогда, когда в республике шла следственная проверка. Также издание сообщает, что жертвами преследования геев в Чечне стали ужшкммт не только чеченцы, но и русские.

«Нам известно о судьбе жителя Ижевска, который оказался в Чечне в конце февраля — начале марта и также был задержан, помещен в одну из секретных тюрем, затем его выпустили. Однако, согласно данным «Новой газеты», этого человека впоследствии стали искать и убили уже на территории России», — пишет газета.

Предварительно подтверждение произошедшему издание получило из аппарата Совета по правам человека при главе Чечни и управления МВД по Чечне.

Однако Росгвардия назвала не соответствующими действительности появившиеся в СМИ сообщения об убийстве ее сотрудника в Чечне.

"22 мая 2017 года в ряде СМИ появилась информация о якобы убийстве в Чеченской Республике сотрудника Росгвардии по дискриминирующим признакам. Сообщаем, что данная информация не соответствуют действительности", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте ведомства по взаимодействию со СМИ.

"Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в рамках доследственной проверки не выявлено", - подчеркнули в Росгвардии.