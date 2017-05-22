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Эксперты раскрыли ранее неизвестный способ очистить память iPhone

Опубликовано 22.05.17 13:45 Эксперты раскрыли ранее неизвестный способ очистить память iPhone

В iOS 10 обнаружена скрытая возможность, которая позволит очистить память iPhone.

В операционной системе iOS десятой версии присутствует необычная возможность, которая поможет быстро очистить память устройства. Особенно актуально это для владельцев смартфонов с небольшим объемом ПЗУ, пишет "РГ" со ссылкой на ZDNet.

Речь идет о функции под названием "Оптимизация хранилища", которая доступна в музыкальном разделе. По умолчанию "Оптимизация хранилища" находится в неактивном режиме. Для того чтобы активировать эту опцию, необходимо открыть приложение "Настройки", перейти в раздел "Музыка" и найти ужшкммт нужный пункт.

После этого смартфон или планшет автоматически будет удалять музыкальные композиции, которые давно не воспроизводились, освобождая место в памяти. Сама музыка при этом будет по-прежнему доступна для скачивания из каталога iTunes.

Такая функция присутствовала и в iOS 9, однако ей нельзя было управлять. Аналогичная возможность, кстати, есть и в приложении "Фото". Кроме того, есть и другие способы расчистить память iOS-устройства.
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