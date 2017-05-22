Двое несовершеннолетних детей Кадырова заработали за год 20 млн рублей

Доход супруги чеченского лидера составил 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров со значительным опозданием опубликовал свою налоговую декларацию. Документ был опубликован на его официальном сайте вечером минувшей пятницы. Согласно декларации, два несовершеннолетних ребенка лидера Чечни заработали за 2016 год почти по 10 миллионов рублей каждый, тогда как доход самого Кадырова за отчетный период официально составил 11 миллионов 461 863 рубля и 52 копейки.

Жена Рамзана Кадырова Медни, основательница модного дома исламской одежды Firdaws, заработала значительно меньше — 2 миллиона 100 тысяч рублей. При ужшкммт этом два несовершеннолетних ребенка Кадырова, имена которых не указываются, получили доход в размере 9 952 897,69 рубля и 9 955 616, 69 рубля. Каким образом им удалось заработать такие суммы, не раскрывается.

Также у Рамзана Кадырова, его супруги и 12 детей (двое из которых - приемные) в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Сам чеченский лидер также владеет жилым домом площадью 2344,3 кв.м. и участком площадью 3668 кв.м, а его супруга владеет квартирой площадью 209,8 кв.м.