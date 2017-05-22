Ученые назвали сроки, когда человечество долетит до ближайших звезд

В Германии ученый из Института Макса Планка по исследование Солнечной системы рассчитал, когда человечество сможет достигнуть соседних звезд.

Немецкий физик Рене Хеллер из Института по исследованию Солнечной системы Макса Планка оценил время, которое потребуется человечеству для достижения десяти ближайших звезд. Он пришел к выводу, что подобное возможно примерно через сто лет, передает "Лента.ру".

Делая свой прогноз, Хеллер предполагал, что в ближайшие 45 лет земляне научатся конструировать космические корабли, способные развивать до 0,2 скорости света. Ученый уверен, что подобный прорыв вполне по силам ужшкммт человеческому разуму.

Хеллер провел анализ двухсотлетних исторических данных, согласно которому рост скорости, развиваемой созданными человеком транспортными средствами (от паровозов до станции Voyager 1), происходит быстрее, чем считалось ранее (в среднем 4,72 процента в год).