Какой сегодня праздник: 22 мая 2017 года отмечается церковный праздник День Святого Николая Чудотворца

Сегодня 22 мая отмечается День Святого Николая Чудотворца. Накануне вечером в храм Христа Спасителя в Москве из итальянского Бари доставили частицу мощей Николая Чудотворца.

Какой сегодня праздник: 22 мая День Святого Николая Чудотворца

22 мая 2017 года в народе почитают Святого Николая. Согласно народному календарю, в году есть два праздника, посвященного Николаю Чудотворцу - Никола зимний 19 декабря и Никола весенний (летний) – 22 мая.

Николая Чудотворца чтут также на Западе, а в России даже далекие от Церкви люди знают Николая Угодника как самого почитаемого русским народом святого. Кроме посвященных ему особых праздников память святителя Никола Чудотворца Церковь отмечает каждый четверг. Часто поминается святой Николай на богослужениях ужшкммт и в другие дни недели.

Николай Чудотворец: в чем помогает

Святителя Николая особо почитают за чудеса, которые происходят по молитвам к ним. Николай Чудотворец почитался как скорый помощник морякам и другим путешествующим, купцам, несправедливо осужденным и детям.

День Святого Николая Чудотворца 22 мая: почитание на Руси

Русские люди стали почитать Святителя Николая вскоре после Крещения Руси. Первые иконы святого появились в нашей стране не позже середины XI века.

Николаю Угоднику на Руси посвящено немало храмов и монастырей, в честь его имени святой Патриарх Фотий крестил в 866 году Киевского князя Аскольда — самого первого русского князя-христианина, а над могилой Аскольда в Киеве святая равноапостольная Ольга построила первый на русской земле храм святителя Николая.

Народные традиции

На Руси Николая Угодника считали "старшим" среди святых. Его называли "милостивым", в честь него строили храмы и называли детей.

На Николу Зимнего люди устраивали праздничные трапезы — пекли пироги с рыбой, варили брагу и пиво, а на Николу Летнего, или Вешнего крестьяне устраивали крестные ходы — с иконами и хоругвями шли в поля, совершали молебны у колодцев — просили о дожде.

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: где будут находиться?

Накануне вечером в храм Христа Спасителя в Москве была доставлена частица мощей Святого Николая. Вплоть до 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя будет организован с 14:00 до 21:00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне 12 часов в сутки — с 8:00 до 21:00. Все это время в храме будут служить молебны святому.