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СМИ: в Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище

Опубликовано 21.05.17 09:46 СМИ: в Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище

Номер американского лидера находится в отеле King David.

Американского президента Дональда Трампа в ходе его визита в Израиль поселят в гостиничном номере, защищенном от взрывов и отравляющих газов.

Как сообщает телеканал NBC, номер лидера США в отеле King David построен так, что даже в случае разрушения всего здания, помещение сохранится в своем изначальном виде, хотя находящиеся в апартаментах люди, по словам экспертов, получат переломы.

По словам менеджера отеля Шелдона Ритца, номер оборудован специальной отдельной вентиляцией, способной защитить ужшкммт главу Белого дома США от газовой атаки.

Кроме того, в охране Трампа также будут задействованы воздушные шары со встроенными инфракрасными камерами и роботы, предназначенные для обнаружения взрывных устройств.

Продукты и напитки для Трампа и его окружения будут проверять американские и израильские специалисты, а число правоохранителей полиции, которые будут обеспечивать безопасность кортежа Трампа, составит свыше десяти тысяч человек.
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